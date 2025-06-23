В Пензенской области врачи спасли пациента с разрывом аневризмы головного мозга Медицина

Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. 37-летний мужчина, у которого произошел разрыв аневризмы головного мозга, спасен благодаря слаженным действиям врачей сердобской центральной районной больницы имени А.И. Настина, областной станции скорой помощи и пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

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По информации пресс-службы Минздрава Пензенской области, житель Сердобска, находясь за рулем вечером после работы, почувствовал сильную боль в висках и самостоятельно доехал до районной больницы, где врачи оперативно провели ему КТ-обследование, после чего вызвали борт санавиации для транспортировки мужчины в региональный центр.

Как пояснил заведующий региональным сосудистым центром пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Михаил Краснов, у пациента был диагностирован разрыв аневризмы головного мозга.

«Огромную роль в спасении жизни пациента сыграли оперативные действия сердобских коллег, которые после проведенной КТ-диагностики выявили первопричину. При таком диагнозе счет в борьбе за жизнь измеряется буквально минутами», — отметил он.

Михаил Краснов сообщил, что «у аневризмы отсутствовала шейка, которая необходима для выключения аневризмы».

«Нашей бригаде необходимо было сохранить кровоток в артериях мозга, отвечающих за работу жизненно важных структур головного мозга», — добавил он.

Заведующий региональным сосудистым центром пояснил, что была проведена сложная операция по микрохирургическому клипированию аневризмы.

«Кровотечение было остановлено, дальнейшее поражение тканей мозга было предотвращено, также проведен нейромониторинг с диагностикой сосудов до и после клипирования», — сказал Михаил Краснов, слова которого приводятся в сообщении.

В нем уточняется, что через несколько дней после операции на головном мозге пациент вернулся домой в полном сознании и без головных болей, которые мучили его раньше.