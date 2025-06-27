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В стационаре МСЧ-59 установлен диагностический стенд «Умная палата»

17:45 | 27.06.2025 | Медицина

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Заречный, 27 июня 2025. PenzaNews. Диагностический стенд «Умная палата» установлен в отделении реабилитации стационара медико-санитарной части №59 в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В стационаре МСЧ-59 установлен диагностический стенд «Умная палата». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это высокотехнологичная, оснащенная искусственным интеллектом система, которая позволяет быстро получить комплексную оценку физиологических данных по более чем 140 показателям здоровья. Она измеряет рост, вес, артериальное давление, сатурацию, определяет содержание воды в организме, соотношение костной, мышечной и жировой ткани. На основе суммы этих и других показателей с учетом заполненного пациентом опросника «Умная палата» выдает ему информацию о состоянии здоровья, рекомендации по образу жизни, физической активности и питанию», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что данная система приобретена благодаря госкорпорации «Росатом», ФМБА России и поддержке ПО «Старт».

«Руководство учреждения планирует закупить такой же [диагностический стенд] и для городской поликлиники, чтобы использовать комплекс, например, при обследовании пациентов во время диспансеризации», — добавляется в сообщении.


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