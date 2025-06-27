В стационаре МСЧ-59 установлен диагностический стенд «Умная палата» Медицина

Заречный, 27 июня 2025. PenzaNews. Диагностический стенд «Умная палата» установлен в отделении реабилитации стационара медико-санитарной части №59 в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Это высокотехнологичная, оснащенная искусственным интеллектом система, которая позволяет быстро получить комплексную оценку физиологических данных по более чем 140 показателям здоровья. Она измеряет рост, вес, артериальное давление, сатурацию, определяет содержание воды в организме, соотношение костной, мышечной и жировой ткани. На основе суммы этих и других показателей с учетом заполненного пациентом опросника «Умная палата» выдает ему информацию о состоянии здоровья, рекомендации по образу жизни, физической активности и питанию», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что данная система приобретена благодаря госкорпорации «Росатом», ФМБА России и поддержке ПО «Старт».

«Руководство учреждения планирует закупить такой же [диагностический стенд] и для городской поликлиники, чтобы использовать комплекс, например, при обследовании пациентов во время диспансеризации», — добавляется в сообщении.