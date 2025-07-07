В сердобскую больницу поступило новое реабилитационное оборудование Медицина

Пенза, 7 июля 2025. PenzaNews. Шесть единиц медицинской техники стоимостью почти 6 млн. рублей поступило в дневное отделение реабилитации сердобской центральной районной больницы имени А.И. Настина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«30-минутный сеанс на мобильном аудиовизуальном комплексе «ПРАК» равен по воздействию 8-часовому сну, снимает нервное напряжение и избавляет пациента от тревожности. В базовую комплектацию этого комплекса входят четыре программы: «Релаксация», «Сон», «Медитация» и «Устранение головной боли», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также приобретено два криотерапевтических аппарата нового поколения для лечения холодом.

«Имитатор ходьбы «Имитрон» — эффективный аппарат для механотерапии нижних конечностей. Он служит для выполнения комплексных реабилитационных упражнений в вертикальной позиции», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что также приобретен велоэргометр «Орторент» для измерения пульса, артериального давления и снятия кардиограммы при дозированной физической нагрузке.

«Механотерапевтическая установка «Ормед-профессионал» предназначена для вытяжения и вибрационно-теплового, роликового массажа позвоночника», — поясняется в нем.