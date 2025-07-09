Врачи пензенской областной больницы впервые выполнили аспирационную фибронефролитотрипсию Медицина

Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Врачи урологического отделения №1 пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко одними из первых в России выполнили аспирационную фибронефролитотрипсию пациенту с камнем более 2,5 см. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

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«Первое систематическое внедрение и демонстрация аспирации при RIRS (ретроградной интраренальной хирургии) как инновационной технологии состоялись 15 июня 2024 года на специализированной конференции, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом, Клиникой высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова и Международным альянсом по мочекаменной болезни (IAU)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что год спустя врачи в Пензе применили данную методику.

«50-летнему пациенту, страдающему гемофилией, именно это вмешательство стало единственным шансом избавления от камня большого размера в почке», — отмечается в тексте.