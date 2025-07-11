В Пензенской области запустили проект, позволяющий женщинам встать на учет по беременности за три дня Медицина

Пенза, 11 июля 2025. PenzaNews. Проект, благодаря которому женщины, узнавшие о беременности, смогут за три дня пройти максимальное количество исследований в одном месте и встать на учет, запущен в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Первый день. Женщина приходит в регистратуру за 10-15 минут до приема для оформления необходимых документов. Далее идет первичный прием врача акушера-гинеколога, который включает в себя постановку на учет, сбор анамнеза, внесение сведений в регистр беременных и выдачу направлений на необходимые исследования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что во второй день женщина сдает анализы, проходит назначенные исследования и получает консультации специалистов.

«Третий день. Женщина приходит на прием с результатами исследований, получает консультацию врача-терапевта и идет на повторную консультацию врача акушера-гинеколога для дальнейшего планирования тактики ведения беременности», — поясняется в тексте.

Как отметила первый заместитель министра – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Марина Воробьева, проект призван сэкономить время женщины при постановке на учет по беременности.

«Реализуя данный проект, мы стараемся, чтобы женщина как можно меньше тратила своего свободного времени, систематизируем работу врача, который принимает участие в постановке на учет по беременности, и обеспечиваем медико-социальную помощь в женских консультациях», — сказала Марина Воробьева, слова которой приводятся в сообщении.