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В Пензенской области в 2025 году будет создано семь женских консультаций

14:05 | 11.07.2025 | Медицина

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Пенза, 11 июля 2025. PenzaNews. Семь женских консультаций будет создано на территории Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области в 2025 году будет создано семь женских консультаций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья» [...] из областного и федерального бюджетов выделено более 176 млн. рублей, которые направлены на закупку оборудования для дооснащения кабинетов врачей-гинекологов в колышлейской, мокшанской, никольской, белинской и городищенской районных больницах. [...] Дооснащение и закупка нового оборудования позволят создать на базе данных медицинских организаций женские консультации, в состав которых будут входить кабинеты других врачей-специалистов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Как пояснила первый заместитель министра – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Марина Воробьева, в женских консультациях будут организованы медико-социальные кабинеты, в которых можно будет получить консультацию психолога, социального работника и юриста.

«Для обеспечения женщин в отдаленных уголках региона помощью акушеров-гинекологов в 2025 году также планируется создание еще двух женских консультаций — в Лунино и Неверкино, чтобы женщины могли посещать в своем родном районе врача, вставать на учет [по беременности], проходить репродуктивную диспансеризацию и так далее», — сказала Марина Воробьева, слова которой приводятся в сообщении.


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