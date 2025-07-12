В Пензенскую область поступила вакцина против ветряной оспы Медицина

Пенза, 12 июля 2025. PenzaNews. Первая партия вакцины против ветряной оспы «Варилрикс», приобретенная для плановой иммунизации детей в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области», поступила в регион. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Прививку можно сделать в медицинских организациях по месту прикрепления ребенка [...] после осмотра у врача-педиатра в прививочные дни», — сказано в тексте.

Как отметила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Оксана Гаврилова, вакцинация против ветряной оспы не включена в национальный календарь профилактических прививок.

«Профилактическое средство закупается для детей из групп риска за счет средств регионального бюджета. [...] Иммунизации подлежат дети с 2 лет, поступающие в детский сад, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой; воспитанники стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием; дети, привитые однократно и не завершившие полный курс вакцинации», — сказала Оксана Гаврилова, слова которой приводятся в сообщении.