В Пензенской области за полгода благодаря ЭКО на свет появились 129 детей Медицина

Пенза, 17 июля 2025. PenzaNews. 129 детей, в том числе 11 двоен, родились в Пензенской области в январе-июне 2025 года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориального фонда ОМС.

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«С начала года в рамках территориальной программы ОМС проведено 494 процедуры ЭКО на общую сумму 52,3 млн. рублей, в том числе было проведено 112 процедур криоконсервации эмбрионов и 240 процедур размораживания криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом в полость матки», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в Пензенской области процедуру ЭКО за счет средств ОМС проводят ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко», ООО «Клиника Фомина Пенза» и ООО «Инмед».

«При этом пациентка может выбрать клинику на всей территории России из реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что с начала года процедура ЭКО на территории Пензенской области проведена по 465 случаям, за пределами региона — по 29.