В Пензенской области за полгода более 100 пар прошли обследование по «Сертификату здоровья молодоженов» Медицина

Пенза, 17 июля 2025. PenzaNews. Более 100 пар прошли бесплатное медицинское обследование в отделении охраны репродуктивного здоровья перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко по «Сертификату здоровья молодоженов», который с 2024 года выдается в регионе при заключении брака и действует один год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

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«За первые полгода 2025 года «Сертификат здоровья молодоженов» получили 1 тыс. 337 супружеских пар. Обратились за диагностикой репродуктивного здоровья 146 пар, из которых в полном объеме прошли обследования 104 новобрачных», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что, согласно результатам обследования, девяти парам требуется проведение ЭКО.

«Счастливая беременность наступила у 13 пар», — добавляется в сообщении.