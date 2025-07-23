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В Сердобске открыт филиал областного врачебно-физкультурного диспансера

16:18 | 23.07.2025 | Медицина

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Сердобск, 23 июля 2025. PenzaNews. Филиал №3 областного врачебно-физкультурного диспансера открыт на базе сердобской центральной районной больницы имени А.Н. Настина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

В Сердобске открыт филиал областного врачебно-физкультурного диспансера

Фото: Health.pnzreg.ru

«На данный момент в филиале ведут прием врач по спортивной медицине, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что действует кабинет функциональной диагностики, где спортсмены могут пройти электрокардиографию, велоэргометрию, спирометрию и спирографию.

Как отметил главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Валерий Савельев, открытие филиала позволит сделать обследование врачом по спортивной медицине более доступным.

«Данное структурное подразделение будет обслуживать более 2,6 тыс. спортсменов спортивного резерва не только Сердобска, но и Сердобского района», — сказал Валерий Савельев, слова которого приводятся в сообщении.


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