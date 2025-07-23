В Сердобске открыт филиал областного врачебно-физкультурного диспансера Медицина

Сердобск, 23 июля 2025. PenzaNews. Филиал №3 областного врачебно-физкультурного диспансера открыт на базе сердобской центральной районной больницы имени А.Н. Настина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«На данный момент в филиале ведут прием врач по спортивной медицине, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что действует кабинет функциональной диагностики, где спортсмены могут пройти электрокардиографию, велоэргометрию, спирометрию и спирографию.

Как отметил главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Валерий Савельев, открытие филиала позволит сделать обследование врачом по спортивной медицине более доступным.

«Данное структурное подразделение будет обслуживать более 2,6 тыс. спортсменов спортивного резерва не только Сердобска, но и Сердобского района», — сказал Валерий Савельев, слова которого приводятся в сообщении.