Родителей пензенских школьников предупредили о новой схеме мошенничества Медицина

Пенза, 23 июля 2025. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным учащихся образовательных организаций и поступивший на телефон код подтверждения.

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«Школьникам на телефон поступают звонки и сообщения якобы от медицинских работников детских поликлиник с просьбой подтвердить их персональные данные для оформления электронных медицинских карт. Собеседник настойчиво просит ребенка продиктовать или прислать фото кода из SMS для активации виртуальной медкарты, ссылаясь на распоряжение директора учебного заведения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что сотрудники поликлиник никогда не звонят детям.

«Дети — несовершеннолетние. Все, что связано с детьми, обсуждается только с законным представителем ребенка», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что информирование учащихся о профилактических мероприятиях проводится медработниками посредством личного общения с законными представителями пациентов, путем посещения родительских собраний или взаимодействия с классным руководителем или директором школы.

«Убедительно просим родителей поговорить со своими детьми о безопасном поведении в общих интернет-чатах, мессенжерах и социальных сетях. [...] Не следует поддаваться на уговоры мошенников, называющих себя медиками или сотрудниками школ, и отправлять им фотографии своего страхового полиса, СНИЛСа, прививочного сертификата, свидетельства о рождении, паспорта, других личных документов», — говорится в тексте.