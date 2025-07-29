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Строительство поликлиники в Кузнецке завершено примерно на 85%

09:28 | 29.07.2025 | Медицина

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Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. Строительство нового здания поликлиники для взрослого населения завершено в Кузнецке Пензенской области примерно на 85%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Строительство поликлиники в Кузнецке завершено примерно на 85%

Фото: T.me/omelnichenko

«Лично контролирую ход работ на социально значимых объектах Кузнецка. Готовность строящегося здания поликлиники для взрослого населения — порядка 85%», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в Кузнецк в минувший понедельник, 28 июля.

По его словам, строительство планируется завершить к концу октября.

«В начале зимы получим оборудование, весной полноценно запустим поликлинику в работу. Комплектование медперсонала для нового учреждения уже идет», — добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что в городе активно ведутся работы, направленные на обновление системы теплоснабжения.

«С 2023 года модернизировали и вновь построили девять котельных. В этом году сделаем еще три, в том числе котельную кузнецкой детской центральной районной больницы, которая также будет обеспечивать теплом жилой дом и школу. Начали проектирование котельной для Южного и Юго-Западного микрорайонов. В этом году также построим котельную для микрорайона перспективной застройки «Аэродром». Наша цель — надежность теплосистемы и снижение рисков аварийности», — подчеркнул губернатор.

Комментируя ход работ по обновлению системы водоснабжения, глава региона сообщил, что в 2025 году будет проведен капремонт трех участков водопровода и двух скважин.

«Завершим прокладку сетей в микрорайоне «Взлетный», построим коллектор для микрорайона «Аэродром», обеспечим коммуникациями строящийся поселок «Нарышкино», — пояснил он.

По словам Олега Мельниченко, в Кузнецке также «вплотную занялись городскими дорогами».

«Их состояние не должно вызывать нареканий у жителей и гостей города. С 2021 по 2024 годы мы привели в порядок 15 км дорог, в этом сделаем еще 10», — уточнил он.

Губернатор акцентировал внимание на том, что уровень жизни во втором по величине городе Пензенской области должен быть достойным.

«Мы продолжим работать над развитием Кузнецка, чтобы в течение ближайших лет качественно изменить ситуацию», — заверил Олег Мельниченко.


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