В Пензе детские поликлиники с 1 августа будут работать по новому графику Медицина

Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. График работы детских поликлиник в Пензе будет изменен с предстоящей пятницы, 1 августа, для повышения доступности медицинской помощи в преддверии нового учебного года.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минздрава Пензенской области, поликлиники №1, №2, №3, №4, №6 и №8 в будни будут работать с 8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до 16.00, воскресенье — выходной день.

«При необходимости оказания ребенку неотложной медицинской помощи в выходной день родители смогут обратиться к дежурному врачу-педиатру в кабинет неотложной помощи, который открыт с 8.00 до 14.00 в городской детской поликлинике №6, расположенной по адресу: Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что изменения коснутся и контакт-центра по обслуживанию детского населения: запись на прием будет осуществляться в будни с 7.30 до 19.00, в субботу с 7.30 до 15.30, в воскресенье с 8.00 до 15.30, вызов врача на дом — в будни с 7.30 до 14.00, в субботу с 7.30 до 12.00.

В сообщении также отмечается, что в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций круглосуточно есть возможность по телефону обратиться к дежурному администратору лечебного учреждения.