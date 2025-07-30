14:23:14 Среда, 30 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе детские поликлиники с 1 августа будут работать по новому графику

13:04 | 30.07.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. График работы детских поликлиник в Пензе будет изменен с предстоящей пятницы, 1 августа, для повышения доступности медицинской помощи в преддверии нового учебного года.

В Пензе детские поликлиники с 1 августа будут работать по новому графику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минздрава Пензенской области, поликлиники №1, №2, №3, №4, №6 и №8 в будни будут работать с 8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до 16.00, воскресенье — выходной день.

«При необходимости оказания ребенку неотложной медицинской помощи в выходной день родители смогут обратиться к дежурному врачу-педиатру в кабинет неотложной помощи, который открыт с 8.00 до 14.00 в городской детской поликлинике №6, расположенной по адресу: Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что изменения коснутся и контакт-центра по обслуживанию детского населения: запись на прием будет осуществляться в будни с 7.30 до 19.00, в субботу с 7.30 до 15.30, в воскресенье с 8.00 до 15.30, вызов врача на дом — в будни с 7.30 до 14.00, в субботу с 7.30 до 12.00.

В сообщении также отмечается, что в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций круглосуточно есть возможность по телефону обратиться к дежурному администратору лечебного учреждения.


Читайте также
В Кузнецке легковушка съехала в кювет, пострадали два человека В Городищенском районе полицейские вычислили женщину, похитившую деньги с оставленной в банкомате карты подростка
Жительница Заречного подозревается в краже 49 тыс. рублей из больничной палаты В Лунинском районе после вмешательства прокуратуры отремонтирована грунтовая дорога
На улице Вадинской в Пензе демонтируют самовольно установленные гаражи Жительница Пензы лишилась около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама