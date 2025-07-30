В Пензенской области внедрят автоматический обзвон пациентов для подтверждения записи к врачу Медицина

Пенза, 30 июля 2025. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области сообщило о внедрении автоматического обзвона пациентов для подтверждения записи к врачу: 4 августа начнется тестирование сервиса, с сентября он будет использоваться на регулярной основе.

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«Обзвон будет производиться накануне назначенной даты приема», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем поясняется, что голосовой помощник на базе искусственного интеллекта будет звонить с номера +7 (8412) 47-70-77, он назовет к какому врачу и на какое время записан человек, после чего попросить сказать, планирует ли пациент прийти на прием или не сможет этого сделать.

В тексте особо обращается внимание на то, что голосовой помощник не запрашивает никакой дополнительной информации.

«Будьте внимательны и не сообщайте посторонним лицам свои персональные данные», — подчеркивается в сообщении.