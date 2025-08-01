Участковый врач-терапевт Альбина Евсеева трудоустроена в шемышейскую больницу по программе «Земский доктор» Медицина

Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Альбина Евсеева, с отличием окончившая мединститут Пензенского государственного университета по специальности «Лечебное дело» в июле 2025 года, трудоустроена участковым врачом-терапевтом в шемышейскую участковую больницу по программе «Земский доктор». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«На новом месте работы она планирует получить практический опыт и определиться с направлением терапевтического профиля для дальнейшего обучения в ординатуре», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что Альбина Евсеева стала четвертым «земским доктором», поступившим на работу в шемышейскую участковую больницу.

«С начала 2025 года в медицинские организации области по программе «Земский доктор» трудоустроено уже 23 врача. Всего до конца года ожидается трудоустройство 58 специалистов», — уточняется в сообщении.