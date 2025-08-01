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Участковый врач-терапевт Альбина Евсеева трудоустроена в шемышейскую больницу по программе «Земский доктор»

15:04 | 01.08.2025 | Медицина

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Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Альбина Евсеева, с отличием окончившая мединститут Пензенского государственного университета по специальности «Лечебное дело» в июле 2025 года, трудоустроена участковым врачом-терапевтом в шемышейскую участковую больницу по программе «Земский доктор». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Участковый врач-терапевт Альбина Евсеева трудоустроена в шемышейскую больницу по программе «Земский доктор»

Фото: Health.pnzreg.ru

«На новом месте работы она планирует получить практический опыт и определиться с направлением терапевтического профиля для дальнейшего обучения в ординатуре», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что Альбина Евсеева стала четвертым «земским доктором», поступившим на работу в шемышейскую участковую больницу.

«С начала 2025 года в медицинские организации области по программе «Земский доктор» трудоустроено уже 23 врача. Всего до конца года ожидается трудоустройство 58 специалистов», — уточняется в сообщении.


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