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В Пензенской области борт санавиации совершил два экстренных вылета

17:01 | 02.07.2026 | Медицина

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Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Авиационная бригада областной станции скорой медицинской помощи в четверг, 2 июля, выполнила два экстренных вылета в кузнецкую центральную районную больницу, откуда в кратчайшие сроки доставила по воздуху двух пациентов с острой сердечной патологией в пензенскую областную больницу имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

В Пензенской области борт санавиации совершил два экстренных вылета

Фото: Health.pnzreg.ru

«В 2026 году работа санитарной авиации в Пензенской области продолжает демонстрировать высокую эффективность. Благодаря реализации федерального проекта «Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинские работники успевают прийти на помощь пациентам даже в самых отдаленных районах региона. С начала 2026 года борт совершил уже 49 вылетов, эвакуировав 50 пациентов», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что за сухими цифрами скрываются спасенные жизни пациентов, вовремя получивших высокотехнологичную помощь.


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