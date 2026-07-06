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В пензенский перинатальный центр поступило более 60 единиц нового оборудования

13:00 | 06.07.2026 | Медицина

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Пенза, 6 июля 2026. PenzaNews. 62 единицы нового оборудования поступило в перинатальный центр пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В пензенский перинатальный центр поступило более 60 единиц нового оборудования

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем отмечается, что учреждение получило, в частности, анестезиологическую систему, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, систему ультразвуковой визуализации, электрокардиограф, аппарат для фототерапии новорожденных и инкубатор.

«Всего в 2026 году для дооснащения учреждения в перинатальный центр поступит 207 единиц современного оборудования на сумму более 250 млн. рублей, что существенно повысит уровень оказываемой медицинской помощи женщинам и детям», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что прежде всего предусмотрено переоснащение ключевых зон.

«В первую очередь это коснется операционных блоков, отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и женщин, а также родовых залов», — поясняется в нем.


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