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Работа по межмуниципальному сотрудничеству будет продолжена — Виктор Кувайцев

16:55 | 21.12.2016 | Политика

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Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Работа по межмуниципальному и международному сотрудничеству будет продолжена. Об этом заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития города в среду, 21 декабря.

Работа по межмуниципальному сотрудничеству будет продолжена — Виктор Кувайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в уходящем году Пенза продолжала поддерживать и развивать побратимские отношения с белорусским Могилевым, а также подписала соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве с Саратовом, Чебоксарами и Ростовом-на-Дону.

«Пенза представлена в различных муниципальных ассоциациях и объединениях городов: Союз российских городов (СРГ), Ассоциация городов Поволжья (АГП), Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС), ассоциация «Совет муниципальных образований Пензенской области», в заседаниях которых город Пенза принимает активное участие», — напомнил Виктор Кувайцев.
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