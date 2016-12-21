Виктор Кувайцев обозначил приоритеты развития Пензы на 2017 год Политика

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обозначил приоритеты развития города, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах своей деятельности в уходящем году.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в частности, абсолютно приоритетным направлением он назвал народосбережение.

«И это не только забота об увеличении численности населения, не только решение задач повышения рождаемости и снижения смертности, но и повышение человеческого потенциала, общей культуры и образованности жителей, повышение качества городской среды. И та комплексная политика, которую мы вместе проводим, нацелена на создание благоприятных условий для жизни и самореализации горожан», — пояснил мэр.

Он подчеркнул, что в следующем году необходимо продолжить работу, начатую в текущем, в том числе по благоустройству города и ремонту улично-дорожной сети, развитию современного общественного транспорта, включая выполнение задач федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в который Пенза вошла в ноябре 2016 года.

«Планируется завершить строительство школы на пересечении улиц Новый Кавказ и Шевченко и начать строительство школы в микрорайоне Шуист; реконструкцию набережной реки Суры с завершением работ по первому этапу; завершить работы по двум этапам проекта «Реконструкция улицы Антонова», — перечислил Виктор Кувайцев.

Он отметил, что в 2017 году будет уделено внимание подготовке к проведению чемпионата мира по футболу и реализации в Год экологии в России пилотного проекта программы развития ООН.

Градоначальник добавил, что очень важным является решение проблем в сфере ЖКХ.

«Это беспокоит практически каждого из нас. Состояние сетей теплоснабжения достигает критической ситуации. В связи с этим мы продолжаем взаимодействие с руководством ПАО «Т Плюс» в Москве в целях увеличения количества сетей, подлежащих капитальному ремонту», — уточнил мэр.

По его словам, помимо этого, в следующем году планируются изменения, предполагающие плавный переход от централизованного теплоснабжения на современные модульные котельные, при этом их установка будет проходить в течение межотопительного периода.

«В плане управления МКД анализ показывает, что не все управляющие компании, получившие лицензию, способны качественно и эффективно обслуживать многоквартирные дома, взаимодействовать с собственниками и содержать придомовую территорию. В связи с этим в следующем году во взаимодействии с жилищной инспекцией Пензенской области [Госжилстройтехинспекцией] будет продолжена работа по выявлению неэффективных управляющих компаний, проведению разъяснительной работы с собственниками, смене способа управления многоквартирным домом, поддержке и созданию ТСЖ, применению штрафных санкций к управляющим компаниям вплоть до постановки вопроса о лишении их лицензии», — сообщил Виктор Кувайцев.

Кроме того, он подчеркнул, что деятельность местных органов власти будет осуществляться с учетом направлений, обозначенных губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым в инвестиционном послании.

«Мы в 2017 году продолжим работу по развитию малого и среднего предпринимательства, повышению инвестиционной привлекательности города в целом. Основной задачей города в этом направлении считаю создание механизмов объединения существующей в городе областной инфраструктуры поддержки предпринимательства [...], а также различных преимуществ для представителей легального бизнеса», — пояснил Виктор Кувайцев.

По его словам, несмотря на то, что в вопросы местного значения не входит формирование и реализация промышленной политики и оказание мер господдержки, для решения этой задачи нужно использовать все имеющиеся ресурсы и полномочия.

«Необходимо отдавать приоритет промышленным предприятиям при осуществлении всех административных процедур по поиску и выделению земельных участков и разрешений на строительство, сокращать сроки оказания муниципальных услуг, увеличивая долю их предоставления в электронном виде. Также необходимо так построить транспортную схему и систему, чтобы она удовлетворяла потребности, в первую очередь, работников промышленных предприятий. Необходимо развивать сервисы торговли, общественного питания и сферу услуг, чтобы они были удобны, прежде всего, для рабочего человека», — сказал глава горадминистрации, отметив, что это и будет вкладом в поддержку промышленности.

Виктор Кувайцев добавил, что в 2017 году будет продолжена работа по оптимизации расходов бюджета с сохранением его социальной направленности и по увеличению доходов за счет повышения деловой активности, кластеризации бизнеса, повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Он отметил, что для этого надо иметь такую собственность, однако ее госрегистрация фактически начата только в этом году.

Помимо этого, Виктор Кувайцев заявил, что в следующем году будет продолжена реализация задач по совершенствованию системы муниципального управления, развитию городской среды и общественных институтов.

Также в ходе своего выступления Виктор Кувайцев поблагодарил собравшихся за конструктивную работу, отметив, что итоги уходящего года являются заслугой всех присутствующих в зале и жителей города.

«И благодаря нашей совместной плодотворной работе, поддержке губернатора региона Ивана Александровича Белозерцева, правительства Пензенской области нам удалось сделать многое, но не все. Говоря о муниципальной власти, отмечу — мы не разделяем деятельность администрации города Пензы на деятельность представительного и исполнительного органа», — сказал он.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что в Пензе существует одна неделимая власть, которая работает на город и представлена муниципальными служащими и депутатами, избранными народом.

«Хочу сказать, что мы слышим вас, слышим актив города, слышим жителей, и уверен, что в 2017 году наша совместная работа будет более результативной. Хочется пожелать всем веры в себя, в свои силы и успехов в предстоящей работе на благо города и пензенцев», — отметил он.