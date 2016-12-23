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Валерий Лидин переизбран на пост секретаря пензенского отделения «Единой России»

16:06 | 23.12.2016 | Политика

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России» в пятницу, 23 декабря.

Валерий Лидин переизбран на пост секретаря пензенского отделения «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в штабе пензенских единороссов, тайное голосование состоялось в ходе XXII конференции реготделения, прошедшей в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Кандидатура Валерия Лидина была поддержана большинством голосов.

Также был определен состав регионального политсовета, в который вошли 100 человек. Он обновлен примерно на треть.

Помимо этого, участники конференции избрали шесть делегатов на XVI съезд партии «Единая Россия», который состоится в Москве 21–22 января.
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