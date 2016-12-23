Валерий Лидин переизбран на пост секретаря пензенского отделения «Единой России» Политика

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин переизбран на пост секретаря регионального отделения «Единой России» в пятницу, 23 декабря.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в штабе пензенских единороссов, тайное голосование состоялось в ходе XXII конференции реготделения, прошедшей в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Кандидатура Валерия Лидина была поддержана большинством голосов.

Также был определен состав регионального политсовета, в который вошли 100 человек. Он обновлен примерно на треть.

Помимо этого, участники конференции избрали шесть делегатов на XVI съезд партии «Единая Россия», который состоится в Москве 21–22 января.