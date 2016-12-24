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Обновлен сайт пензенской гордумы

12:36 | 24.12.2016 | Политика

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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Обновленный сайт Пензенской городской думы стал доступен пользователям.

Обновлен сайт пензенской гордумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На главной странице можно увидеть главные новости о работе представительного органа, а также узнать о мероприятиях, в которых принимали участие народные избранники.

Кроме того, предусмотрена возможность по адресу найти депутата от данного избирательного округа.

Помимо этого, на главной странице размещены анонсы предстоящих событий и фотографии, сделанные во время заседаний.

Меню в шапке сайта осталось прежним. Пользователь может выбрать один из 10 разделов: «Анонсы», «Новости», «Глава города», «Депутаты», «Комиссии», «Дума», «Документы», «СМИ», «Пенза» и «История».

При этом в некоторых из них пока представлена неполная информация. В частности, нельзя ознакомиться с проектами решений пензенской гордумы — соответствующий раздел пуст.

Вместе с тем по-прежнему доступна старая версия сайта.

Согласно данным, указанным внизу главной страницы, обновленный сайт Пензенской городской думы изготовлен студией «Семь пап!», которая располагается по адресу: улица Карла Маркса, 16.

Ранее она же разработала сайт регионального информационного агентства, который, как ожидалось, заменит сайты районных газет Пензенской области.
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