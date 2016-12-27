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Иван Белозерцев по итогам 2016 года занял в рейтинге губернаторов 41 место

14:34 | 27.12.2016 | Политика

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 41 место в национальном рейтинге глав регионов, составленном ЦИК «Рейтинг» за 2016 год.

Иван Белозерцев по итогам 2016 года занял в рейтинге губернаторов 41 место

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Руководитель субъекта федерации включен во вторую группу губернаторов из трех возможных, в которую также вошли руководители таких регионов, как Крым, Ингушетия, Дагестан, Марий Эл, Московская, Новгородская, Тверская, Смоленская области и других.

Первым в списке второй группы стал глава Ярославской области Дмитрий Миронов (26 место), аутсайдером — губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (60 место).

Как отмечается в пояснительной записке, результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

«Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ», — говорится в аннотации.

По мнению составителей рейтинга, конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов, при этом те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение, получали такую возможность.
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