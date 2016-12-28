Твит о кончине Бочкарева вывел Белозерцева в топ-20 губернаторов-блогеров за 2016 год Политика

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 18 место в рейтинге глав регионов, ведущих собственные блоги, который составлен компанией «Медиалогия» за период с января по декабрь 2016 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным аналитиков, СМИ активно цитировали сообщение о кончине бывшего губернатора Пензенской области, члена Совета Федерации Василия Бочкарева, которое было опубликовано в «Твиттере» Ивана Белозерцева.

Ушел из жизни Василий Кузьмич Бочкарев-человек,вложивший в развитие области сердце и душу.Искренние слова соболезнования семье.Вечная память — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 22, 2016

Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева по версии «Медиалогии» составил 47,82 пункта.

Безоговорочным лидером по итогам уходящего года стал глава Чечни Рамзан Кадыров — 8 тыс. 130,41 пункта.

Читайте также

Василий Бочкарев. Работа на посту губернатора Пензенской области в архивных кадрах

На втором месте расположился мэр Москвы Сергей Собянин с индексом цитируемости 2 тыс. 289,63 пункта, на третьем — глава Крыма Сергей Аксенов, набравший 989,75 пункта.

Замкнул топ-20 рейтинга губернаторов-блогеров Сергей Миклушевский (Приморский край), индекс цитируемости которого составил 32,59 пункта.

Рейтинг компании «Медиалогия» составлен на основе базы СМИ, включающей в себя более 36,5 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные газеты и интернет-издания.

Данные рассчитаны 27 декабря 2016 года.