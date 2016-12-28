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Твит о кончине Бочкарева вывел Белозерцева в топ-20 губернаторов-блогеров за 2016 год

15:41 | 28.12.2016 | Политика

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 18 место в рейтинге глав регионов, ведущих собственные блоги, который составлен компанией «Медиалогия» за период с января по декабрь 2016 года.

Твит о кончине Бочкарева вывел Белозерцева в топ-20 губернаторов-блогеров за 2016 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным аналитиков, СМИ активно цитировали сообщение о кончине бывшего губернатора Пензенской области, члена Совета Федерации Василия Бочкарева, которое было опубликовано в «Твиттере» Ивана Белозерцева.

Согласно представленным данным, индекс цитируемости Ивана Белозерцева по версии «Медиалогии» составил 47,82 пункта.

Безоговорочным лидером по итогам уходящего года стал глава Чечни Рамзан Кадыров — 8 тыс. 130,41 пункта.

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На втором месте расположился мэр Москвы Сергей Собянин с индексом цитируемости 2 тыс. 289,63 пункта, на третьем — глава Крыма Сергей Аксенов, набравший 989,75 пункта.

Замкнул топ-20 рейтинга губернаторов-блогеров Сергей Миклушевский (Приморский край), индекс цитируемости которого составил 32,59 пункта.

Рейтинг компании «Медиалогия» составлен на основе базы СМИ, включающей в себя более 36,5 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные газеты и интернет-издания.

Данные рассчитаны 27 декабря 2016 года.
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