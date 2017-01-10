Пензенское управление культуры предлагается разделить на министерство и комитет Политика

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Два новых ведомства — министерство культуры и туризма, а также комитет по делам архивов — предлагается создать на базе управления культуры и архива Пензенской области.

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Проект соответствующего постановления регионального правительства опубликован на сайте «Против коррупции».

Известно, что 6 января завершился срок проведения антикоррупционной экспертизы документа.

Согласно тексту проекта постановления, комитету по делам архивов Пензенской области намечено передать соответствующие полномочия, которые ранее находились в зоне ответственности управления культуры и архива. После этого управление предлагается переименовать в министерство.

Проекты положений о комитете и министерстве должны быть подготовлены в течение двух недель после подписания постановления.