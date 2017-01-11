Николай Сизов возглавил департамент культуры Заречного Политика

Заречный, 11 января 2017. PenzaNews. Бывший замглавы управления культуры и архива Пензенской области Николай Сизов назначен начальником департамента культуры Заречного.

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Елена Семенова, ранее возглавлявшая департамент, стала заместителем Николая Сизова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей города, он, а также несколько новых руководителей муниципальных предприятий приступили к работе в среду, 11 января.

Так, директором банно-прачечного комбината города стал Игорь Степченков.

Начальником комбината благоустройства назначен Андрей Шалимов, сменивший на этом посту Андрея Борзова. Ранее Андрей Шалимов возглавлял управление капстроительства и занимал пост замглавы администрации города.

Владимир Ионайтис сменил Анну Булик в должности директора дворца культуры «Современник».

Мария Захматова вместо него стала руководителем ДК «Дружба».