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Пензенские делегаты расскажут на съезде «Единой России» о реализации партийных проектов

16:17 | 19.01.2017 | Политика

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Делегаты от Пензенской области поделятся опытом реализации партийных проектов в ходе XVI отчетно-выборного съезда «Единой России», который состоится в Москве в предстоящие выходные, 21 и 22 января.

Пензенские делегаты расскажут на съезде «Единой России» о реализации партийных проектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, секретарь первичного отделения №22 села Кондоль Лариса Клочкова расскажет о проекте «Качество жизни (здоровье)», в том числе о работе с пожилыми людьми, детьми из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Секретарь городищенского местного отделения Галина Юрлова поделится опытом реализации таких проектов, как «Детский спорт», «Детские сады – детям» и «Чистая вода».

Секретари первичных отделений №4 и №9 — Светлана Серебрякова из Бессоновки и Андрей Барышев из Никольска — посвятят свое выступление вопросам организации и проведения общественно-политических и массовых мероприятий, среди которых — празднование Дня народного единства, акции «Зажги свечу памяти», «Растим дерево счастья», «Мы за здоровый образ жизни» и другие.

Секретарь первичного отделения №38 Первомайского района Пензы Светлана Кудинова, возглавляющая центр технологического обучения, затронет тему дополнительного образования.

Член Генерального совета «Единой России», секретарь первичного отделения №33 села Чемодановка Елена Пугачева расскажет о значимых событиях Бессоновского района, среди которых — реконструкция и строительство спортивных объектов.
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