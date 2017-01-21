Качество жизни населения остается приоритетом в работе «Единой России» — Валерий Лидин Политика

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Качество жизни населения остается приоритетным направлением в работе «Единой России». Такое мнение высказал секретарь пензенского регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин по итогам участия в работе дискуссионной площадки «Качество государства» в первый день XVI съезда партии власти, 21 января.

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«Сегодня на площадке, где я был, «Качество государства» как раз говорили про те требования, которые касаются совершенствования нашего законодательства на региональном и федеральном уровнях. В ходе беседы не раз было подчеркнуто, что качество жизни населения остается приоритетным направлением в работе партии», — сказал лидер пензенских единороссов.

Он отметил также, что съезд предоставил возможность делегатам из регионов рассказать о работе на местах, выступить с конструктивными предложениями и задать вопросы руководителям федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

Программа XVI съезда «Единой России» рассчитана на два дня.

В его рамках планируется принять ряд кадровых решений. В повестке — избрание руководящих органов партии: Высшего и Генерального советов, председателя «Единой России», Центральной контрольной комиссии.