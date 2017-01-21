В Пензе почтили память вождя мирового пролетариата Политика

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Несколько десятков человек в Пензе в честь 93-й годовщины со дня смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ленина возложили цветы к подножию главного городского памятника на одноименной площади.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед этой церемонией по уже сложившейся традиции состоялся небольшой митинг. Его открыл первый секретарь пензенского горкома КПРФ, учитель истории средней школы №58 Дмитрий Филяев.

«То, чем мы сейчас живем, благодаря чему мы сейчас живем и благодаря чему существует наша страна — это дело рук Ленина. Это был не просто гигант мысли. Это человек, который посвятил всю свою жизнь освобождению простого труженика, крестьянина, который до революции влачил жалкое существование. В первую очередь, вспоминая Ленина, мы говорим о том, что мы являемся продолжателями дела Ленина. Мы твердо заявляем, что дело Ленина живет, и что оно победит», — сказал он.

Мысль Дмитрия Филяева продолжил секретарь крымского республиканского комитета КПРФ Валерий Лавров, который в эти дни находится в Пензенской области.

Он отметил, что именно Коммунистическая партия России сегодня стоит на защите идей вождя мирового пролетариата.

«Пусть идеал Ленина послужит нам путеводной звездой», — сказал он в ходе своего выступления.

Также к собравшимся на площади людям обратились бывший депутат Госдумы России Владимир Симагин, который сделал акцент на том, что нижняя палата парламента накануне в очередной раз отклонила законопроект «О детях войны», и лидер пензенских коммунистов, глава фракции КПРФ в Заксобрании региона Георгий Камнев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе обкома Компартии России, акции памяти и возложения цветов 21 января состоялись во многих районах Пензенской области.

Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин; 22 апреля 1870 года, Симбирск — 21 января 1924 года, усадьба Горки, Московская губерния) — российский и советский политический и государственный деятель мирового масштаба, революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

Являлся одним из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, председателем Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создателем первого в мировой истории социалистического государства, основоположником марксизма-ленинизма, идеологом Третьего (коммунистического) интернационала.