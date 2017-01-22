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Кандидатура Валерия Лидина предложена в состав Генсовета «Единой России»

14:52 | 22.01.2017 | Политика

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Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Кандидатура председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря реготделения «Единой России» Валерия Лидина предложена в состав Генерального совета партии в ходе XVI съезда в Москве в воскресенье, 22 января.

Кандидатура Валерия Лидина предложена в состав Генсовета «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос об избрании Генсовета числился пятым в повестке дня.

«Количественный состав Генерального совета предлагаем оставить прежним — 170 человек», — пояснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в ходе съезда был переизбран на пост председателя партии «Единая Россия».

Он отметил, что решение по вопросу избрания в состав Генсовета принимается тайным голосованием.

После этого список кандидатов был показан на экране в зале, где проходило пленарное заседание.

Фото: кадр с трансляции пленарного заседания

Их имена и фамилии зачитал заместитель председателя Госдумы России Сергей Неверов.

«Кто за то, чтобы вот эти кандидатуры, только что названные Сергеем Ивановичем Неверовым, внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Генерального совета, прошу голосовать. […] Принимается», — сказал Дмитрий Медведев.

После этого в пленарном заседании был объявлен 40-минутный перерыв для проведения голосования.
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