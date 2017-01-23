Иван Белозерцев занял 25 место в медиарейтинге губернаторов по теме ЖКХ Политика

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 25 место в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» за 2016 год на основе анализа сообщений в СМИ, посвященных теме ЖКХ.

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Согласно представленным данным, за период с января по декабрь Иван Белозерцев существенно укрепил свои позиции, поднявшись сразу на 12 позиций.

Его медиаиндекс составил 1 тыс. 818,33 пункта.

У лидера рейтинга — мэра Москвы Сергея Собянина — этот показатель достиг значения 18 тыс. 944,42.

Компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При расчете принимаются во внимание три основных составляющих: индекс цитируемости — базовый качественный показатель, учитывающий количество ссылок на материалы СМИ и влиятельность ресурсов; характер упоминания объекта в сообщении; заметность публикации.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 35 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.