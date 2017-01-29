Георгий Камнев анонсировал визит в Пензу руководства ЦК КПРФ Политика Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат областного Законодательного собрания Георгий Камнев анонсировал визит в регион представителей Центрального комитета КПРФ. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Комментируя итоги двухдневного семинара-совещания руководителей реготделений партии, состоявшегося в Подмосковье 27 и 28 января, он сообщил, что главной темой стала подготовка к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. По словам депутата, пензенские коммунисты одними из первых начнут организовывать мероприятия, посвященные этой дате. «Уже в марте мы проведем ряд масштабных акций, в том числе научно-практическую конференцию, в которой примут участие представители Центрального комитета партии, депутаты Государственной думы», — цитирует Георгия Камнева пресс-служба пензенского обкома КПРФ. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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