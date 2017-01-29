20:47:08 Воскресенье, 29 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Георгий Камнев анонсировал визит в Пензу руководства ЦК КПРФ

16:37 | 29.01.2017 | Политика

Печать

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат областного Законодательного собрания Георгий Камнев анонсировал визит в регион представителей Центрального комитета КПРФ.

Георгий Камнев анонсировал визит в Пензу руководства ЦК КПРФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя итоги двухдневного семинара-совещания руководителей реготделений партии, состоявшегося в Подмосковье 27 и 28 января, он сообщил, что главной темой стала подготовка к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

По словам депутата, пензенские коммунисты одними из первых начнут организовывать мероприятия, посвященные этой дате.

«Уже в марте мы проведем ряд масштабных акций, в том числе научно-практическую конференцию, в которой примут участие представители Центрального комитета партии, депутаты Государственной думы», — цитирует Георгия Камнева пресс-служба пензенского обкома КПРФ.
Актуальное
Читайте также
Сенаторы Кондрашин и Дмитриенко не попали в топ-50 медиарейтинга за 2016 год На сайте управления образования Пензы создан раздел о городском совете отцов
Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов из грузовика на улице Пригородной в Пензе Ночью над восстановлением теплоснабжения в Пензе будет работать 12 бригад
Дополнительные горячие линии организованы в Пензе из-за перебоев в подаче тепла Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама