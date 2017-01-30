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В Пензенской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства

10:38 | 30.01.2017 | Политика

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Конкурс по формированию молодежного правительства Пензенской области четвертого созыва стартовал в понедельник, 30 января.

В Пензенской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, проживающие на территории региона: учащиеся и выпускники ссузов и вузов, представители общественных организаций, а также начинающие специалисты.

Желающим войти в состав молодежного правительства необходимо предоставить в управление профессионального образования и молодежной политики регионального Минобразования заявление, проект для участия в конкурсе, копию паспорта, справку с места учебы или работы, а также копии почетных грамот и благодарственных писем.

Заявки принимаются до 1 марта, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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