В Пензе утверждены координаторы новых партийных проектов «Единой России» Политика

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Координаторы новых партийных проектов утверждены в ходе заседания регионального политического совета «Единой России», которое состоялось в Пензе в минувший четверг, 2 февраля.

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Так, в частотности, партпроект «Городская среда» будет курировать глава администрации Пензы, член президиума регполитсовета Виктор Кувайцев.

«Парками малых городов» займется директор ЦПКиО имени В.Г. Белинского Елена Савельева.

Координатором «Театров малых городов» утвержден художественный руководитель пензенского драматического театра, депутат Законодательного собрания области Сергей Казаков.

Проект «Местный дом культуры» на региональном уровне возглавил директор пензенского дома народного творчества Наиль Юсупов.

Присутствовавший на заседании председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин отметил, что успех в реализации партийных проектов заключается в тесном взаимодействии всех структур и органов самоуправления.

«Нам нужно проявлять инициативу, интерес и быть неравнодушными к проблемам людей и делать все для того, чтобы повысить качество жизни каждого человека», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба реготделения «Единой России».