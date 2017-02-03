Валерий Лидин подписал соглашение о сотрудничестве с ВСМС и «Нашей губернией» Политика

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с двумя общественными организациями — отделением Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) и движением «Наша губерния».

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«Мы всегда рады видеть в числе наших партнеров новые общественные организации и объединения, которые работают на территории региона. Наша сплоченность играет важную роль в реализации многих партийных проектов. Вы являетесь нашей опорой и поддержкой в любых добрых начинаниях», — сказал Валерий Лидин.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» объединяет усилия, ресурсы, знания, опыт и возможности общественных организаций для наиболее эффективного решения социально значимых вопросов в Пензенской области.

В пресс-службе реготделения партии ИА «PenzaNews» напомнили, что «Единая Россия» на сегодняшний день подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 58 областными организациями.

«Их представители трудятся в самых различных сферах. Это патриотическое воспитание и работа с молодежью, развитие духовного и нравственного потенциала, повышение правовой культуры земляков», — сказали в пресс-службе.

Пензенское региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» создано в 2010 году. Реализует комплекс мер, направленных повышение правовой культуры муниципальных служащих и депутатов. Председателем отделения является глава Пензы Валерий Савельев.

Пензенское региональное общественное движение «Наша губерния» создано 15 ноября 2015 года в рамках содействия развитию и повышения материального и духовного благосостояния жителей региона. Возглавляет движение Вадим Калинин.