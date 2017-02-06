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В Пензе прокуратура опротестовала постановление о выделении земли вице-губернатору

18:36 | 06.02.2017 | Политика

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Прокуратура принесла протест на постановление администрации Пензы, в соответствии с которым вице-губернатору Валерию Савину был выделен земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Искра-1». Об этом сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

В Пензе прокуратура опротестовала постановление о выделении земли вице-губернатору

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Было дано поручение администрации города Пензы, [...] практически требование — провести там инвентаризационные работы, проверить законность использования земельных участков, занимаемых каждым членом СНТ, а их более 200. […] Эти проверки сейчас частично уже проведены в отношении более 160 собственников. […] По ним выявлены значительные нарушения, возбуждены административные производства по ст. 7.1 [КоАП РФ], а это самовольное занятие земельных участков. 72 собственника земельных участков получили предписания, их привлекли к административной ответственности. Объем нарушений там достаточно большой. И эти проверки, конечно, надо проводить до конца», — сказала она в ходе пресс-конференции в понедельник, 6 февраля.

По словам прокурора региона, к настоящему времени осталось проверить 43 земельных участка.

«В этой же сфере проверки и наш вице-губернатор находится — Валерий Александрович Савин. Ему также был предоставлен земельный участок. […] Что касается законности предоставленного земельного участка, на сегодняшний день на постановление администрации города Пензы о предоставлении этого конкретного земельного участка принесен протест, а дальше — проверка продолжается. Говорить о ее общих результатах и том, какие в итоге окончательные меры по всей ситуации будут у нас приняты, пока на сегодняшний день рано», — пояснила Наталья Канцерова.
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