Иван Белозерцев занял 50 место в рейтинге влияния губернаторов Политика

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области опустился с 43 на 50 место в рейтинге влияния глав российских регионов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам января 2017 года.

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Из трех возможных групп — «очень сильное влияние», «сильное влияние» и «среднее влияние» — Иван Белозерцев вошел во вторую, расположившись в ней на последней строчке.

Средний балл губернатора Пензенской области составил 4,55.

У мэра Москвы Сергея Собянина, который является лидером рейтинга, он достиг 7,86, у аутсайдера — главы Калмыкии Алексея Орлова — 2,67.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ основан на результатах экспертного опроса, который проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2017 года в нем приняли участие 25 политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов.

Им был задан вопрос: «Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне — в администрации президента РФ, правительстве России, Федеральном Собрании, партийной и бизнес-элите — следующих глав регионов?»

Сначала каждый из экспертов оценивал влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете. Затем были определены средние арифметические значения экспертных оценок.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов РФ. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределены по категориям «очень сильное влияние», «сильное влияние» и «среднее влияние».