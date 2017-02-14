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По территории Пензенской области проедет спецпоезд ЛДПР

15:29 | 14.02.2017 | Политика

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Спецпоезд ЛДПР проедет по территории Пензенской области в первые весенние выходные, 4 и 5 марта.

По территории Пензенской области проедет спецпоезд ЛДПР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что железнодорожный состав с депутатами Госдумы России и юристами, через которых жители смогут передать свои жалобы и обращения лидеру партии Владимиру Жириновскому, сделает в регионе за два дня 17 остановок.

4 марта спецпоезд проследует через станции Булычево (Иссинский район), Лунино, Пенза-I, Саловка (Пензенский район), Сердобск, Балтинка (Сердобский район) и Колышлей.

5 марта состав сделает остановки на станциях Соседка (Башмаковский район), Башмаково, Пачелма, Титово (Пачелмский район), Белинская (Каменка), Симанщина (Мокшанский район), Канаевка, Чаадаевка (Городищенский район), Кузнецк и Евлашево (Кузнецкий район), сообщает пресс-служба реготделения ЛДПР.
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