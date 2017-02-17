Сбор заявок на праймериз «Единой России» в Пензе начнется 27 февраля Политика

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Выдвижение участников предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» с целью отбора кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва будет организовано в период с 27 февраля по 27 апреля. Такое решение принято на заседании регионального политсовета партии.

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Предусмотрен единственный вариант — самовыдвижение.

Предварительное голосование в Пензенской области будет проводиться по модели №1, которая дает возможность участия каждого избирателя региона в данной процедуре.

К настоящему времени сформирован оргкомитет по проведению праймериз, который возглавил секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Всего в его состав включены 17 человек.

Оргкомитет будет действовать на базе регионального исполкома «Единой России» по адресу: Пенза, улица Гладкова, 16.

«Единый день предварительного голосования на территории Российской Федерации состоится 28 мая. Депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва нам предстоит избрать 10 сентября. 18 — по одномандатным избирательным округам и 18 мандатов будут замещаться по итогам голосования за списки политических партий», — сообщил Валерий Лидин.

Он пояснил, что для проведения праймериз будут сформированы счетные участки в количестве 20% от общего количества участковых комиссий в Пензенской области.

«Это 221 участок. В апреле–мае пройдут встречи с избирателями и дебаты участников», — цитирует Валерия Лидин пресс-служба реготделения «Единой России».