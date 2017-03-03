Главы администраций городов ПФО в Уфе обсудят муниципально-частное партнерство Политика

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Вопрос муниципально-частного партнерства станет одним из ключевых на заседании окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления в Уфе в пятницу, 3 марта, в котором принимает участие мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе мероприятия предлагается обсудить уфимский опыт муниципально-частного партнерства при решении вопросов местного значения.

По словам Виктора Кувайцева, развитие таких взаимоотношений является требованием времени.

«В Пензе много делается в этом направлении, но, чтобы успешно двигаться дальше, нужны новые идеи, проекты. Поэтому для нас так важны подобные встречи. Мы хотим перенять все лучшее из опыта наших соседей», — отметил глава администрации города.

Предполагается, что в первой половине дня участники посетят муниципальные учреждения Уфы, среди которых — парк культуры и отдыха имени Мажита Гафури, сквер 50-лет Победы и пожарное депо «Чесноковка», сообщает пресс-служба мэрии.