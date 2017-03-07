Пензу посетит Дмитрий Новиков
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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Дмитрий Новиков планирует на этой неделе посетить Пензенскую область и принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Октябрьской революции.
Фото: Евгений Зудилкин, Wikipedia.org
Как сообщается на сайте пензенского обкома Компартии, 10 марта состоится открытие мемориальной доски писателю, уроженцу Мокшанского района Александру Малышкину, 11 числа начнется двухдневная научная конференция «Труд — основа развития общества» и пройдет митинг напротив бывшего кинотеатра «Родина».
В последнем мероприятии, как ожидается, помимо Дмитрия Новикова, примут участие и другие представители ЦК партии, а также гости из Крыма, Мордовии, Липецкой, Саратовской и Ульяновской областей.