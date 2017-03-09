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Глава Минтранса и пензенский губернатор обсудили вопросы дорожного строительства

15:00 | 09.03.2017 | Политика

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Москва, 9 марта 2017. PenzaNews. Министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили реализацию проектов по строительству, реконструкции и ремонту автодорог и мостовых сооружений в ходе встречи, состоявшейся в Москве в четверг, 9 марта.

Глава Минтранса и пензенский губернатор обсудили вопросы дорожного строительства

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил Максим Соколов, в 2016 году в регионе была проделана значительная работа в данном направлении. Он выразил уверенность в том, что в текущем году Пензенская область столь же успешно выполнит поставленные задачи.

По итогам встречи стороны договорились о тесном сотрудничестве в сфере приведения региональных дорог и искусственных сооружений в нормативное состояние, сообщает пресс-служба областного правительства.
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