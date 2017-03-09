На редактора газеты «ЛДПР Пенза» составлен административный протокол Политика

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Протокол об административном правонарушении по ст. 13.23 КоАП РФ «Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров» составлен в отношении редактора общественно-политической газеты «ЛДПР Пенза».

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Как сообщается на сайте управления Роскомнадзора по Пензенской области, нарушение требований федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» было выявлено в ходе планового контрольного мероприятия.

В частности, редакция газеты «ЛДПР Пенза» не осуществила доставку обязательных экземпляров печатного издания в ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Согласно ст. 13.23 КоАП РФ, нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов влечет наложение штрафа на граждан в размере от 200 до 500 рублей; на должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей.

В выходных данных февральского выпуска общественно-политической газеты «ЛДПР Пенза» указано, что главным редактором является Павел Куликов. Он же занимает пост заместителя координатора пензенского регионального отделения партии.