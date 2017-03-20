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Валерий Лидин и Вадим Боринштейн зарегистрированы для участия в праймериз

17:10 | 20.03.2017 | Политика

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и директор МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн, который также является действующим депутатом, зарегистрированы для участия в праймериз для последующего выдвижения от партии власти кандидатов для избрания в региональный парламент шестого созыва.

Валерий Лидин и Вадим Боринштейн зарегистрированы для участия в праймериз

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания, состоявшегося в понедельник, 20 марта, Валерий Лидин отметил, что решил участвовать в предварительном голосовании после консультаций с избирателями, однопартийцами, а также губернатором Иваном Белозерцевым.

После того, как руководитель исполкома реготделения «Единой России» Юрий Дворянинов вручил ему справку о регистрации в качестве участника праймериз, Валерий Лидин пояснил, на чем намерен делать акцент в ходе предстоящих дебатов. В числе приоритетных тем он назвал поддержку производства, аграрного сектора, малого и среднего бизнеса, а также социальной сферы.

«Самое главное — четкое исполнение всех обязательств перед нашими гражданами», — подчеркнул Валерий Лидин.

Затем Юрий Дворянинов сообщил, что также документы для участия в процедуре предварительного голосования представил Вадим Боринштейн.

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Обращаясь к собравшимся, директор МУП «Пензгорстройзаказчик» отметил, что представляет строительную отрасль и дальние районы Пензенской области.

«Хотел бы поучаствовать в предварительном голосовании и принести пользу в плане законотворческой работы — и для строителей, и для наших тружеников села», — уточнил он.

«Коллега, желаю успехов!» — сказал Валерий Лидин, обращаясь к Вадиму Боринштейну.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» в органы государственной власти и местного самоуправления, на данный момент от Пензенской области зарегистрированы 40 человек. В их числе — семь действующих депутатов Законодательного собрания региона: Валерий Лидин, Вячеслав Космачев, Ильдар Акчурин, Вадим Боринштейн, Сергей Ванюшин, Александр Гуляков и Владимир Кириллов.
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