В Пензе зарегистрированы еще 8 участников праймериз, в том числе семеро депутатов Политика

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрировал еще восемь участников внутрипартийного голосования в ходе заседания, состоявшегося в понедельник, 27 марта.

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Из них семеро являются действующими депутатами регионального парламента. Это гендиректор ООО «Ремстрой» Олег Букин, руководитель ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Каменское» Людмила Глухова, проректор Пензенского государственного университета Сергей Егоров, художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков, директор ООО «Никольский хлеб» Юрий Старкин, зампред комитета по социальной политике Яна Куприна, а также вице-спикер Александр Еремкин.

Кроме того, участвовать в праймериз будет директор школы №17 города Кузнецка Наталья Гаранина.

Прием заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».