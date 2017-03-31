В Пензе зарегистрированы еще 11 участников праймериз, в том числе шесть депутатов Политика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрировал еще 11 участников внутрипартийного голосования в ходе заседания, состоявшегося в пятницу, 31 марта.

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В их числе — шесть действующих депутатов регионального парламента: первый заместитель гендиректора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамин Африканов, председатель областной федерации профсоюзов Николай Котов, председатель совета директоров ГК «Континент» Борис Кулагин, руководитель ООО «Алмаз» Николай Лукьянов, директор мокшанского агротехнологического колледжа Любовь Рузманова и советник ООО «24 этаж» Федор Тощев.

Кроме того, в предварительном голосовании примут участие гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорь Борисов, руководитель Пензенского филиала АО «СОГАЗ» Сергей Скобей, замначальника информационно-аналитического управления развития образования Института регионального развития Александр Абрашкин, руководитель реготделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иван Атяшкин и пенсионер Владимир Романченко.

Каждому участнику праймериз предстоит принять участие в дебатах не менее двух раз. Они будут проходить по субботам и воскресеньям в период с 8 апреля до 21 мая включительно.

Прием заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».