Проблемами в администрации Засечного сельсовета занялось правительство региона Политика

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Представители правительства Пензенской области — руководитель аппарата Лариса Рябихина, зампред Василий Трохин и начальник управления по контролю за исполнением управленческих решений Игорь Пензин — были вынуждены выехать в Засечное, жители которого заявили о неудовлетворительной работе глав сельсовета и местной администрации. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Граждане написали мне коллективное обращение о нарушении законодательства в отношении главы администрации и главы сельского поселения. Да, работают там давно они, от народа оторвались, как пишут граждане, и допускают ряд нарушений», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 3 апреля.

По его словам, представители правительства Пензенской области провели проверку по озвученным фактам и встретились с жителями, которые подтвердили, что изложенные в обращении проблемы актуальны.

«Где глава Пензенского района? [Его] не так давно назначили», — сказал Иван Белозерцев, подчеркнув, что проблемы надо решать на местах по мере их возникновения, а не допускать, чтобы люди обращались к губернатору как в последнюю инстанцию.

«Дали должность — никто не должен отрываться от проблем, от народа простого», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев поручил Василию Трохину и Ларисе Рябихиной проработать вопрос об освобождении главы и главы администрации Засечного сельсовета от занимаемых должностей.

«И на эти должности тогда нужно предложить депутатскому корпусу избрать достойных людей, которые будут достойно работать, слышать граждан, понимать, решать вопросы и заниматься развитием территории своей», — резюмировал он.

В настоящее время пост главы администрации Засечного сельсовета занимает Лариса Николаева, главой сельсовета является Виктор Богослов.