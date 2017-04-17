Экс-глава администрации Евлашево осуждена за мошенничество и покушение на дачу взятки Политика

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Бывшая глава администрации рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района Пензенской области признана судом виновной в совершении мошенничества при получении выплат, служебного подлога и покушении на дачу взятки должностному лицу.

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«Следствием и судом установлено, что бывшая глава администрации Евлашево, преследуя корыстную цель, совершила мошеннические действия. Она предоставила фиктивные документы, на основании которых ее сын был включен в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2010 года», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она добавила, что на основании этих документов министерство сельского хозяйство Пензенской области предоставило ему выплату в размере 524 тыс. 300 рублей на строительство или приобретение жилья в сельской местности, которыми женщина завладела и распорядилась по своему усмотрению.

«Кроме того, злоумышленница подготовила два договора социального найма, в которые внесла заведомо ложные сведения о предоставлении ее родственникам жилого дома, расположенного на территории Кузнецкого района. В дальнейшем ее родственники были зарегистрированы по данному адресу, но фактически никогда там не проживали. При этом указанный дом в собственности муниципального образования не находился, а его реальный собственник о том, что у него прописаны посторонние лица, не знал», — сказала собеседница агентства.

Юлия Пилясова добавила, что в ходе проведения проверки чиновница пыталась склонить оперуполномоченного к совершению заведомо незаконных действий — признанию договоров соцнайма ошибочными без законных на то оснований — за вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

«Сотрудник полиции взятку не принял и пресек ее незаконные действия», — подчеркнула представитель СКР.

Она отметила, что в ходе следствия чиновница возместила причиненный ущерб в полном объеме.

«Приговором суда бывшей главе администрации Евлашево назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Он не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

Согласно данным, размещенным на сайте Кузнецкого районного суда, речь идет о Татьяне Шестаковой.