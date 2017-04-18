Глава Пензы представил отчет о деятельности за 2016 год Политика

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев представил отчет о своей деятельности за 2016 год на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления во вторник, 18 апреля.

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«В 2016 году было проведено 13 сессий городской думы. На них рассмотрено и принято 271 решение, 86 из которых являются нормативными правовыми актами. Аппаратом думы непосредственно подготовлено 66 проектов решений, в том числе 24 — нормативно-правового характера. В течение 2016 года дважды вносились изменения в основной документ города — устав Пензы. […] За отчетный период проведено 74 заседания постоянных комиссий, на которых рассмотрено 289 вопросов», — сообщил он.

По словам Валерия Савельева, особое внимание уделялось работе с обращениями граждан.

«Всего за 2016 год в Пензенскую городскую думу обратились 249 человек. Анализ показывает, что из общего числа 120 обращений касались вопросов качества и стоимости жилищно-коммунальных услуг, 28 связаны с качеством транспортного обслуживания населения, 25 — вопросы торговли, 32 обращения — по вопросам землепользования, 18 обращений с жалобами на жилищные условия, семь вопросов суда, прокуратуры, 19 вопросов, касающиеся сфер здравоохранения, образования», — уточнил глава города.

Он отметил, что за 2016 год провел 10 приемов, в ходе которых к нему обратились 74 человека, при этом большая часть вопросов была решена положительно, а по остальным — даны разъяснения, поручения, направлены запросы в соответствующие органы местного самоуправления.

«В центрах избирательных округов депутатами в прошедшем году было принято более 800 жителей города, которые задали более 1 тыс. вопросов. Большинство были решены положительно. По вопросам, поставленным на контроль, работа продолжается», — добавил Валерий Савельев.

Глава Пензы пояснил, что доходная часть бюджета города на 2016 год была выполнена на 93,2% от плана, расходная — на 91,3%, при этом доля расходов на социальную сферу составила 61,4%.

«Также хочу отметить, что в прошлом году по сравнению с 2015 годом были увеличены поступления неналоговых доходов в бюджет города на 191 млн. рублей, в основном за счет увеличения доходов от использования муниципального имущества и от продажи материальных и нематериальных активов», — сказал Валерий Савельев.

Он отметил, что контрольно-счетная палата устранила нарушения в бюджетной сфере на сумму свыше 60 млн. рублей, а также по управлению и распоряжению муниципальным имуществом более чем на 8 млн. рублей.

«Управлению муниципального имущества администрации города было установлено плановое задание — 171 млн. 864 тыс. рублей. Фактически за 2016 год от приватизации недвижимого муниципального имущества в бюджет города поступило более 172 млн. рублей. В прогнозный план реализации муниципального имущества на 2016–2018 годы были включены 55 объектов недвижимости», — уточнил глава Пензы.

По его словам, на торгах продано 18 объектов недвижимости.

«В течение года было проведено 42 процедуры торгов — 27 аукционов и 15 продаж посредством публичного предложения, на которых было выставлено 33 объекта недвижимости. Общая начальная цена продажи выставленного на торги имущества составила более 200 млн. рублей. Цена продажи имущества по заключенным в результате торгов 18 договорам купли-продажи составила 157 млн. 490 тыс. рублей. Таким образом, плановое задание по доходам от приватизации выполнено на 100%», — сказал он.

Валерий Савельев добавил, что в Пензе за отчетный период проведен капитальный ремонт 46 многоквартирных домов.

«В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013–2017 годы» в течение 2016 года из 766 жилых помещений переселены 1 тыс. 770 человек, проживавших в 57 многоквартирных домах. В рамках реализации программы «Наш двор» в 2016 году выполнен ремонт более 100 дворовых территорий на общую сумму 96,5 млн. рублей, отремонтировано 108 тыс. кв. метров внутриквартальных дорог и тротуаров, оборудованы парковочные места, во дворах жилых домов установлены лавочки, урны и ограждения», — уточнил глава города.

Валерий Савельев отметил, что в рамках выполнения наказов избирателей работы проведены более чем на 31 млн. рублей.

«В 2016 году мерами социальной поддержки воспользовались более 130 [тыс.] жителей города Пензы. Обеспечивалось около 30 видов денежных выплат и компенсаций. Осуществлялась выплата ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей. За 2016 год назначено данное пособие 1 тыс. 100 семей. В 2016 году расходы на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе малообеспеченным многодетным семьям, составили более 380 млн. рублей. Сохранены меры социальной поддержки по обеспечению льготным питанием детей на общую сумму 169,4 млн. рублей. Все меры будут сохранены и в этом году с объемом финансирования порядка 185,5 млн. рублей», — добавил он.

По итогам заседания комиссии отчет главы города будет вынесен на предстоящую сессию.