Депутаты Заксобрания Пензенской области отчитались о доходах за 2016 год Политика

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва отчитались о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

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Согласно представленным сведениям, максимальный доход среди народных избранников получил депутат Борис Кулагин, являющийся председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Континент», куда входят ЗАО «Бековский сахарный завод», ООО «Вертуновское», ООО «Красная горка», а также ООО «Пензенский мир продуктов» и ООО «Регион-сахар». Его доход составил 70 млн. 824 тыс. рублей.

На предприятиях, которые возглавляет Борис Кулагин, трудятся более 1 тыс. 300 человек. Работникам предоставляется полный соцпакет. Налоговые отчисления в бюджет в 2016 году составили 468 млн. рублей. Основные проекты по модернизации производства и развитию бизнеса реализуются за счет частного капитала, а также кредитов банков без привлечения бюджетных средств.

Чуть меньше доход депутата, генерального директора ООО «Ремстрой» Олега Букина — 66 млн. 787 тыс. рублей. На его предприятиях трудятся более 700 человек с гарантированной зарплатой и полным соцпакетом.

Самый низкий доход в 2016 году задекларировал депутат Владимир Маршев — менее 250 тыс. рублей.

Годовой доход председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина по итогам 12 месяцев составил 4,9 млн. рублей.

«На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании работают пять депутатов: председатель Валерий Лидин, два его заместителя — Вячеслав Космачев и Александр Еремкин, а также зампреды профильных комитетов — Яна Куприна и Георгий Камнев. Все остальные осуществляют депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности, то есть на общественных началах. Они декларируют свой доход, являясь предпринимателями, руководителями крупных производств и сельхозпредприятий», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального парламента.

В Законодательном собрании особо подчеркнули, что все народные избранники в рамках исполнения своих полномочий занимаются благотворительной деятельностью.