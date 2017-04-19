В Пензе зарегистрированы еще 10 участников праймериз, в том числе трое беспартийных Политика

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрировал еще 10 участников внутрипартийного голосования в ходе заседания, состоявшегося в среду, 19 апреля.

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Из них семеро являются членами «Единой России», а еще трое — беспартийными.

Один из участников праймериз — действующий депутат регионального парламента. Это председатель совета Пензенского областного союза потребительских обществ Рустям Агишев.

Кроме того, свои силы на политическом олимпе попробуют заведующий камешкирской участковой больницей Илнур Аитов, старшая медсестра поликлиники каменской межрайонной больницы Ирина Горячкина и директор школы Спасска Сергей Калинин.

Также оргкомитет зарегистрировал для участия в предварительном голосовании начальника отдела образования Лопатинского района Романа Улыбина и уроженку Сурска, директора МУП «Теплоснабжение» Марину Храмову.

Помимо этого, в праймериз примут участие заместитель генерального директора производственного объединения «Старт» Евгений Баранов, администратор розничных точек ООО «Флагман» Дмитрий Комраков, директор ООО «СтройСпецБетон» Юлия Лазуткина и руководитель ООО «Электра», председатель областного отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Лисин, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».